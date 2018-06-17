غرق سفينة شحن تركية قبالة كرواتيا وإجلاء طاقمها

غرقت سفينة شحن تركية محملة بالمغنيسيوم والمواد النفطية قبالة سواحل كرواتيا وتم إجلاء طاقمها المؤلف من 13 بحارا، بحسب ما أعلنت وزارة النقل الكرواتية، موضحة انه لم يتم رصد اي تلوث.

وبدأت عملية انقاذ الطاقم المؤلف من 11 تركيا وهنديين، والذي لم يتعرض اي من افراده لاذى، عند الساعة 4:05 ت غ.

وغرقت السفينة التي ترفع العلم التركي شمال جزيرة فيس في وسط البحر الادرياتيكي، بحسب بيان وزارة النقل.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الاحتياطات لتفادي حصول تلوث.

وكانت السفينة تنقل ثلاثة آلاف طن من المغنيسيوم المتكلس الذي يستخدم في صنع المواد المقاومة لدراجات الحرارة المرتفعة، بالاضافة الى 70 طنا من الوقود ومواد التشحيم.