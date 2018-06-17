بعد مفاوضات استمرت 23 عاما.. أثينا وسكوبيه توقعان اتفاقا تاريخيا بشأن اسم مقدونيا

من المقرر أن توقع اثينا وسكوبيه اتفاقا تاريخيا صباح اليوم الاحد في خطوة كبيرة نحو حل خلاف قديم حول اسم الجمهورية اليوغوسلافية السابقة "مقدونيا".

وسيوقع وزيرا الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المقدوني، نيكولا ديميتروف، الوثيقة في بساراديس، على شاطئ بحيرة بريسبا ، التي تشترك فيها الدولتان مع ألبانيا.

ومن المقرر أن يحضر مراسم التوقيع مبعوث الأمم المتحدة الذي توسط في المحادثات لمدة 23 عاماً ، ماثيو نيميتز ، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هان.

وتم الإعلان عن هذه الانفراجة الأسبوع الماضي من قبل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زائيف.

واتفق الزعيمان على إمكانية تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وفي المقابل، ستتوقف اليونان عن عرقلة انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

ومنذ أن ظهرت مقدونيا كدولة ذات سيادة بعد انهيار يوغوسلافيا السابقة عام 1991، اتهمتها أثينا بمحاولة سرقة إرث الإقليم اليوناني الذي يحمل نفس الاسم.

وبموجب الاتفاق، يجب على حكومة زئيف إجراء استفتاء حول الاسم والتصديق عليه في البرلمان. وبعد ذلك فقط يجب أن تصادق اليونان على الاسم الجديد وتسمح لمقدونيا بالانضمام إلى حلف الناتو والبدء في محادثات عضوية الاتحاد الأوروبي.