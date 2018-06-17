فرنسا تفكك أكبر الأسواق الإلكترونية على «الإنترنت المظلم»

فككت فرنسا أحد أكبر الأسواق الإلكترونية غير القانونية على الإنترنت المظلم، وذلك بعد أن ظلت السوق تعمل لمدة عامين رغما عن السلطات، وفقا لـ"د ب أ".

وقالت وزارة الميزانية الفرنسية، في بيان لها أمس، إنه لأكثر من عامين عرض منتدى "بلاك هاند" أشياء وخدمات غير قانونية للبيع، بما في ذلك المخدرات والأسلحة والوثائق المزورة والبيانات المصرفية المسروقة.

وجرى القبض على المديرين الرئيسين للموقع وعدة أشخاص آخرين في العمليات التي تم تنفيذها في عدة مدن، ودخل المحققون على خوادم المنتدى لمصادرة البيانات الهائلة المخزنة عليه.

ووصفت الوزارة "بلاك هاند" بأنه إحدى أهم المنصات غير القانونية النشطة في فرنسا، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن أكثر من ثلاثة آلاف شخص في البلاد لديهم حسابات على الموقع.

والإنترنت المظلم أو الـ"دارك ويب" هو محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية الموجود على الشبكات المظلمة الذي يستخدم الإنترنت ولكن يحتاج إلى برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه.

ويكون السبب أنه لا يوجد وصلات إنترنت تصل إلى محتوى تلك العناوين أو لأن ذلك المحتوى تولد أو نتج تلقائيا، ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق استخدام شبكات خاصة.

وعلى سبيل المثال نأخذ قواعد البيانات المتغيرة بشكل ثابت نجد أن محركات البحث لديها صعوبة في فهرستها، كما يعرف الإنترنت المظلم كمجموعة من ارتباطات الشبكة التي تستعمل بروتوكولات غير HTTP ولكنها موجودة على الشبكة العامة وتأسست بطريقة مغلقة وسرية.