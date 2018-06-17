لوحتان لمونيه وبيكاسو تتصدران أشهر المزادات في لندن .. قدرتا بـ 70 مليون دولار

تتصدر لوحتان للفنانين العالميين بابلو بيكاسو ولكلود مونيه معروضات دار كريستيز للمزادات، خلال مزادها الذي يقام في ليلة لعرض الأعمال الفنية الانطباعية والحديثة في لندن البارحة الأولى، وسط توقعات أن تزيد قيمتهما على 53 مليون جنيه استرليني (70.3 مليون دولار) وفقا لـ"رويترز".

واللوحة المعروضة لمونيه ضمن سلسلة من 12 لوحة رسمها الفنان عام 1877 تصور محطة للقطارات في باريس، وتقدر قيمتها بما يراوح بين 22 و28 مليون جنيه استرليني (29.19 مليون و37.15 مليون دولار) وفقا لدار المزادات.

وقال كيث جيل مدير ليلة مبيعات الفن الانطباعي والحديث في كريستيز، التي تقام في 20 حزيران (يونيو) "إنها لوحة نادرة جدا، وواحدة من سلسلة مؤلفة من 12 لوحة فقط، وهو ما يجعلها هدفا لمحبي الأعمال الفنية، على الأرجح هي أفضل لوحة لمونيه تعرض في لندن منذ أكثر من 20 عاما".

كما تعرض الدار للبيع لوحة لامرأة جالسة على كرسي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1942، وتصور ملهمته المصورة دورا مار، ومن المتوقع أن تباع اللوحة مقابل ما يراوح بين 18 و25 مليون جنيه استرليني.