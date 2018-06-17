سرقة بيانات المرضى تلاحق «جوجل» في بريطانيا

دفعت المخاوف من احتكار ومتاجرة "جوجل" ببيانات ملايين المرضى في المملكة المتحدة، مجموعة مختصة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في كيفية وصول "جوجل" إلى هذه البيانات واستخدامها في المستقبل. ودعت مجموعة "DeepMind" لإدارة بيانات مرضى خدمة الصحة الوطنية في المملكة، إلى تشكيل لجنة مستقلة لمعالجة المخاوف المتعلقة بكيفية استثمار هذه المعلومات من قبل محركات البحث. وفي تقريرها السنوي لعام 2018، أوصت اللجنة المستقلة، التي أنشأتها شركة للذكاء الصناعي اشترتها "جوجل" قبل أربع سنوات، أن تكون الشركة أكثر شفافية بشأن هذا القضية.

وتتركز مخاوف اللجنة حول عروض شركة جوجل، التي تحاول إغراء خدمة الصحة الوطنية لاستخدام بياناتها في تحقيق أرباح تجارية تستند إلى طرق ربما تكون غير مناسبة.

وتناولت اللجنة في تقريرها إمكانية وصول الشركة إلى بيانات المرضى من دون موافقتهم، أو حتى أدنى علم منهم، وفق تقرير نشره موقع قناة "سكاي نيوز"، السبت.

وفي العام الماضي، كشف تحقيق أجرته القناة بشأن مشاركة بيانات المرضى مع "DeepMind"، أن بيانات مرضى خدمة الصحة الوطنية قد خضعت للتبادل على أساس قانوني غير صحيح.

وبعد مرور شهرين، أعلن مكتب مفوض المعلومات، الذي كان يحقق في نقل البيانات، أن شركة "Royal Royal NHS Trust" قد منحت بشكل غير قانوني بيانات المرضى إلى شركة جوجل لاختبار تطبيق هاتف ذكي.