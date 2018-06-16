ارتفاع عائدات "قناة السويس" إلى 503 مليون دولار في مايو

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن عائدات القناة ارتفعت إلى 503.13 مليون دولار في مايو أيار مقابل 479.3 مليون دولار في أبريل.

وقال مميش إن عائدات القناة ارتفعت إلى 63.33 مليون دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع مايو العام الماضي بزيادة قدرها 14.4 في المئة.

وقناة السويس هي أسرع خط ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.