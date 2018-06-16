العاملون في "ديزني لاند" يطالبون برواتب تتيح لهم "العيش بشكل كريم"

يكثف موظفون في حديقة "ديزني لاند" في كاليفورنيا نظموا تظاهرة وكتبوا عريضة، من وتيرة ضغوطهم على عملاق الترفيه للمطالبة برواتب "تتيح لهم أن يعيشوا بشكل كريم"، لكن ديزني تندد من جانبها "بعملية إخراج سياسية".

وتسلمت ادارة المجموعة الجمعة رسالة وقعها اكثر من 120 الف شخص، كما افاد موقع اكشن نت وورك اورغ للعرائض.

وكان مئات من موظفي الحديقة تظاهروا الخميس في موقع أناهايم، جنوب لوس انجليس، كما اكد الإتحاد الدولي لنقابة الموظفين، الذي بث اشرطة فيديو عن هذه التظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة أن "أرباح ديزني لاند لا تظهر بسحر ساحر، انها تتحقق بفضل الموظفين الذين يعملون بكد ونشاط حتى يتأكدوا من أن الزائرين يستمتعون بتجربة رائعة"، ومن الضروري "تقاسم هذه الارباح".

وأشارت إلى أن الشركة المتعددة الجنسية ستستفيد من "1،5 مليار دولار من التخفيضات الضريبية" التي أقرتها ادارة الرئيس دونالد ترمب.

وكشف آخر النتائج الفصلية للمجموعة ان الارباح ازدادت بنسبة 23% سنويا، وخصوصا بفضل الحال الجيدة للمتنزهات.

وأكدت دراسة لجامعة كاليفورنيا الغربية، نشرت في بداية السنة، ان عشرة في المئة من موظفي ديزني لاند كانوا بلا مسكن ثابت وان اكثريتهم لا يستطيعون دفع ثمن ثلاث وجبات يومية.

ووصفت ديزني لاند هذه الدراسة بأنها "غير دقيقة" ومنحاز، موضحة ان ازمة السكن في كاليفورنيا تتخطى بأشواط اطار ديزني لاند.