مطالب بالتحقيق في توزيع "شل" مليارات اليورو على شكل أرباح للأسهم

دعا نائب هولندي السبت إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن توزيع عملاق النفط الهولندي رويال داتش شل مليارات اليوروات بشكل أرباح للأسهم عبر جزر تشانيل الإنجليزية بدون دفع ضرائب.

وكتب النائب جيسي كلافر، زعيم حزب الخضر "خروينلينكس" على تويتر انه طلب من رئيس مجلس النواب النظر في العلاقة بين الشركة الإنجليزية-الهولندية والحكومة والتحقيق في اي خرق للقانون وفي اي تورط لسياسيين.

وقال كلافر لصحيفة تروف "يبدو ان سلطات الضرائب تآمرت في التهرب الضريبي بهدف جعل الاندماج (بين الشركتين في 2005) ممكنا". واضاف "هذا غير مسبوق!".

وحتى العام 2005 كانت شركة رويال داتش شل مؤلفة من كيانين هولندي وبريطاني يعملان سويا، لكن ادارتها قررت انه من الافضل ان تكون هناك شركة واحدة بأسهم مدرجة في بورصتي لندن وامستردام.

وقال تروف انه نتيجة ترتيبات وافقت عليها السلطات الهولندية، دفعت شل منذ ذلك الحين ارباحا على الاسهم تصل قيمتها الى 45 مليار يورو (52 مليار دولار) عبر جيرزي، احدى جزر تشانيل المعروفة بضرائبها المنخفضة.

واوضح مركز الابحاث الهولندي "سومو" ان هذه الترتيبات كانت ضرورية للفوز على مالكي الاسهم البريطانيين في اعادة هيكلة الشركة، لكنها كلفت هولندا 7,5 مليارات يورو على شكل عائدات فائتة.

وقالت الصحيفة ان السلطات الهولندية وافقت على الاجراءات في 2004.

من جانبها قالت مجموعة شل لهيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية "ان او اس" ان ذلك ليس سوى "آلية للوصول" الى الارباح على الاسهم وانها تجري طبقا للقانون.

ويسعى رئيس الحكومة مارك روتي لاعفاء الاسهم من الضرائب اعتبارا من 2020 بهدف تعزيز دور هولندا كمركز للاستثمارات الاجنبية، لكنه واجه انتقادات شرسة من المعارضة.