ليبيا تطالب زعيم فصيل مسلح بالانسحاب من الموانئ النفطية

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت فصيلا مسلحا يقوده إبراهيم الجضران، الذي حاصر موانئ نفطية من قبل، "بالخروج الفوري المباشر دون قيد أو شرط" من ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين.

وقالت المؤسسة في بيان إن الخزان رقم 12 في ميناء راس لانوف تعرض "لأضرار جسيمة" في الاشتباكات التي دارت يوم الخميس عندما اقتحمت قوات متصلة بالجضران الميناءين مما أدى لإغلاقهما.