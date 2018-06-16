الصين تفرض تعريفات جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار

أعلنت الصين اليوم السبت عن فرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار ردا على التعريفات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس الجمعة.

وتشمل القائمة تعريفات بقيمة 25 بالمئة على 659 سلعة مستوردة بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات والمنتجات المائية، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية. ولم يقدم البيان تفاصيل أخرى حول التفاصيل الدقيقة لتلك السلع.

وتدخل الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 34 مليار دولار حيز التنفيذ في 6 تموز/يوليو المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة فرض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، مع فرض رسوم جمركية على سلع بقيمة 16 مليار دولار إضافية في وقت لاحق.

وانتقدت الوزارة التعريفات الأمريكية باعتبارها انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية وقالت إن التعريفات الانتقامية تفرض "لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة وفقا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"