وزير الداخلية ينقل تحيات وتهاني الملك وولي العهد لرجال الأمن المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للعمرة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتهنئتهما لرجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ـ المشاركين في تنفيذ مهام أمن العمرة ـ بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونجاح الخطط الأمنية التي تم تنفيذها للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وتسهيل وتيسير أداؤهم مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه سموه، قادة القطاعات الأمنية كافة خلال استقبال سموه لهم في مقر وزارة الداخلية بمكة المكرمة بنقل تهنئة القيادة الرشيدة لجميع منسوبيهم ضباطاً وأفراداً، مهنئاً الجميع بالمستوى المتميز من الإعداد والأداء الذي أظهروه في إدارة وتنظيم حركة المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبال، رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات أمن العمرة الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.