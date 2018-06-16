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الجيش اليمني يسيطر على مطار ‏الحديدة

عدن : واس

أعلن الجيش اليمني سيطرته على مطار ‏الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية ، وذلك في رابع أيام العملية ‏العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ‏ومينائها الاستراتيجي .‏
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش ‏والمقاومة بإسناد من قوات التحالف ‏العربي على المطار عقب معارك انهارت ‏فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها .‏
وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ‏ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.
من جهة أخرى أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية .‏

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