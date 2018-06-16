أعلن الجيش اليمني سيطرته على مطار الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية ، وذلك في رابع أيام العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي .
وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة سيطرة قوات الجيش والمقاومة بإسناد من قوات التحالف العربي على المطار عقب معارك انهارت فيها صفوف المليشيا وفرار جماعي لمقاتليها .
وأفاد أن الفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة.
من جهة أخرى أشار المركز الإعلامي أن بوارج ومقاتلات التحالف العربي قامت بقصف القاعدة والكلية البحرية في المدينة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية .
الجيش اليمني يسيطر على مطار الحديدة
أعلن الجيش اليمني سيطرته على مطار الحديدة ودحر المليشيات الحوثية الانقلابية ، وذلك في رابع أيام العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني لاستعادة مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي .
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