الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في 165 يوما .. 1276.15 دولار للأوقية

تهاوى سعر الذهب في المعاملات الفورية أمس، 1.9 في المائة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف "165 يوما"، عند 1276.15 دولار للأوقية. وجاء ذلك التراجع بعد ساعات من هبوطه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أثناء التعاملات، مع قيام مضاربين متشائمين بتقليص مراكزهم، على الرغم من مناوشات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين. وكانت أسعار الذهب قد اختتمت عام 2017 عند مستويات سعرية تقارب 1300 دولار للأونصة، محققا زيادة بمقدار 13.5 في المائة خلال عام 2017، وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرا من المستثمرين في المعدن النفيس لم ينتبهم الرضا لأدائه، متوقعين تراجعه خلال العام الجاري 2018. إلى ذلك، قالت وزارة المالية الروسية أمس، إن روسيا أنتجت 33.46 طن من الذهب في الشهرين الأولين من 2018، بزيادة قدرها 31.01 في المائة عن الفترة نفسها في 2017.

وبلغ إجمالي إنتاج الفضة 170.52 طن في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) مقارنة مع 130.59 طن في الشهرين الأولين من العام الماضي.