المزادات وسيلة ناجعة للقضاء على السوق «الرمادية»

فريق البوب الكوري الشهير "بي تي إس" BTS سيأتي إلى لندن في تشرين الأول (أكتوبر)، ما يعني أن "الاقتصادي المتخفي" أمضى صباح أحد الأيام الأخيرة وهو يطالع، في آن معا، عدة صفحات على برنامج التصفح، محاولا دون جدوى أن يؤمِّن تذاكر الحفلة من عدد من مواقع الإنترنت التي تدعي أنها تبيعها. البطاقات في السوق "الرمادية"، التي لا يعرف أصلها، متوافرة الآن بأسعار عالية.

العناء من أجل الحصول على تذاكر لحفلة "بي تي إس" ليس فريدا من نوعه. كأس العالم انطلقت الآن، ثم بعد ذلك ويمبلدون، ولا نريد حتى أن ندخل في موضوع بطاقات المسرحية الاستعراضية "هاملتون".

لدى علماء الاقتصاد حل لحالات الإحباط التي من هذا القبيل، وهو موجود منذ فترة طويلة لدرجة أنه من "الكليشيهات" الدارجة لدينا. المشكلة هي أن عرضا محدودا من بطاقات "بي تي إس" متاح بأسعار أقل من اللازم، قياسا إلى الطلب. يمكن حل هذه المشكلة بإقامة مزاد على البطاقات وبيعها لمن يدفع أكثر، ما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة المتكسبين في السوق الرمادية، أو المتاجرة بها بأسعار أعلى: إذا دفع جمهور "بي تي إس" الحقيقي أعلى سعر، لن يتبقى سوى القليل لمن يتاجرون بإعادة بيع التذاكر.

بطبيعة الحال بعض الناس يرون أن المزادات كريهة، وأن فرقة "بي تي إس" ربما لا ترغب في أن تصيبها وصمة نتيجة ذلك. لكن إذا نحينا جانبا هذه الهواجس، فإن مشكلة تصميم المزاد نفسه عملية ملتبسة ومعقدة أكثر ما قد تبدو.

الشيء الذي يبدو لأول وهلة أنه سلعة واحدة – بطاقات الحفلة الغنائية – هو في الواقع مجموعة من المنتجات المرتبطة ببعضها: أن تكون واقفا أثناء العرض، أو جالسا؛ يوم الأربعاء، أو الخميس؛ في آخر القاعة، أو في الصفوف الأولى؛ بطاقتا المتحمسين من بيننا، أو خمس بطاقات للعائلة بكاملها – ترتيبات مختلفة لهذه المنتجات يمكن أن تكون مطلوبة، وهذا يعتمد على أسعارها المطلقة وأسعارها نسبة إلى كل منها. وربما تكون فرقة "بي تي إس" راغبة في تقديم حفلة إضافية يوم الثلاثاء أيضا، إذا كان هناك طلب كافٍ.

إليزابيث بولدوين وبول كليمبرر، أستاذا الاقتصاد في جامعة أكسفورد، صمما برنامجا للمزاد يمكنه بسهولة استيعاب تعقيد من هذا القبيل. كان بإمكاني تقديم عرض للبطاقات على النحو التالي: "خمس بطاقات بسعر 50 جنيها للبطاقة، أو بطاقتان مقابل 100 جنيه، وخمسة جنيهات إضافية إذا كان العرض يوم الخميس وليس الأربعاء، وحتى 20 جنيها إضافيا على الفرد مقابل الجلوس في قسم كبار الشخصيات".

بالنظر إلى مئات الآلاف من العروض التي من هذا القبيل، عند تجميعها في الكمبيوتر، تستطيع فرقة "بي تي إس" بيع البطاقات إلى أحرص أصحاب العروض، لكنها تستطيع أيضا أن تكيف المزيج المعروض من خلال وضع بعض المقاعد في منطقة كانت مخصصة للوقوف سابقا، أو ترتيب يوم إضافي للجولة. وتستطيع بسهولة أن تعطي معاملة خاصة لأفراد الجمهور من ذوي الولاء المضمون.

الاستخدام الأكثر أهمية (والأرجح) لمزاد "مزيج منتجات" من هذا القبيل، يتمثل في الطريقة التي تجمع بها وزارة الخزانة المال من أسواق السندات. مقدار المال الذي يمكن اقتراضه وآجال الاستحقاق يعتمدان على الطلب. ومن الأكثر كفاءة أن تجمع عددا من مزادات السندات المنفصلة ضمن عملية واحدة.

يستخدم بنك إنجلترا "مزادات مزيج المنتجات" لحقن السيولة في النظام المصرفي. ويمكن استخدامها في معظم المواقف التي يمكن فيها بيع أو شراء مجموعة من السلع المتشابهة ضمن "خلطات" مختلفة، اعتمادا على الأسعار النسبية.

أعترف أني ضعيف أمام المزادات. كتبت أطروحة عن الموضوع قبل عقدين، وكان المشرف عليها البروفيسور كليمبرر. لكن حتى أنا أشعر بالتردد بشأن الجانب المتطرف لدى بعض الاقتصاديين – مثل إريك بوزنر وجلين ويل، وهما مؤلفا كتاب جديد بعنوان "الأسواق المتطرفة" Radical Markets.

أحد الأفكار العديدة اللافتة للنظر في الكتاب هي أن الممتلكات الكبيرة لدى أي شخص – مثل السيارة أو البيت – ينبغي أن تكون معروضة في المزاد باستمرار. أولا يتم وضع سعر على السيارة، ولنقل خمسة آلاف جنيه. ومن ثم إدرجها في سجل عام قابل للبحث، وإذا ظن شخص ما أن السعر جذاب، يمكنه شراءها. بعد أن حددت السعر، لا يحق للبائع أن يرفض.

إذا كانت لسيارتي قيمة عاطفية، أستطيع أن أضع سعرا أعلى لأضمن أني سأحتفظ بها. (الواقع أن خمسة آلاف جنيه تعادل قيمتها عدة أضعاف). لكني سأتردد في أن أضع سعرا مجنونا، مثل خمسة ملايين جنيه، لأنه في نظام بوزنر وويل، يتم تحديد الضريبة على السيارة استنادا إلى القيمة المصرح بها للأصول.

هذا النظام يتمتع بإمكانات هائلة – ضرائب بسيطة وعادلة وتصاعدية، واقتصاد أكثر حيوية. سيكون من السهل كثيرا تطوير بنية تحتية جديدة، وبناء مساكن جديدة، وشراء حديقة الجار، وصب الخرسانة على جميع القرى الجذابة بشكل مصطنع لبناء خطوط السكك الحديدية المفردة أو مدارج المطارات.

حاولت مرة أن أشتري خردة من حديقة خلفية غير مستعملة في هاكني. وافق المالك على السعر، ثم بعد التفكير، رفعه ليصبح ثلاثة أضعاف، وانهارت الصفقة. لن يعرف أي منا بدأ ما إذا تمت إضاعة صفقة جيدة نتيجة التظاهر.

بموجب نظام بوزنر وويل، لن تنشأ أسئلة من هذا القبيل: الصفقات المفيدة للطرفين لن تفشل. ولن يكون الشراء الإلزامي جزءا من نظام إلزامي بيروقراطي مثير للخلاف: يستطيع أصحاب المساكن وضع سعر على مسكنهم (وبالتالي فاتورتهم الضريبية) وستقرر شركات التطوير في مطار هيثرو، أو الهايبرلوب، أو أحدث ناطحة سحاب لافتة للنظر، ما إذا كانت ستشتريها أم لا؟

لن يعد كل الناس هذه الأمور أشياء إيجابية. لكني اعتبرها. غير أن فكرة وضع سعر عام لبيع جميع ممتلكاتي يجعل حتى محبي المزاد يشعرون بنوع من الاستياء الشديد.

ليس من الضروري أن نتمادى من أجل أن نضمن اقتصادا يتمتع بحيوية أكبر. وقبل أن نفكر في المزادات من أجل القرى، أو الكلى، أو تأشيرات الهجرة، أو السقيفة الموجودة في حديقتي، أرجو أن نتمكن أخيرا من الوصول إلى تنظيم مزاد على البطاقات لحضور حفلة فرقة "بي تي إس".