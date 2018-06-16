"المركزي الأوروبي" يبدأ فطم الأسواق من المال السهل

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن موعد انتهاء برنامجه التحفيزي الذي امتد ثلاث سنوات بقيمة 2.4 تريليون يورو، معلنا أنه سوف يختتم مشروعه التاريخي الذي ينسب إليه الفضل في إنعاش اقتصاد منطقة اليورو الذي كان يعاني أزمة في نهاية العام الماضي.

هذا القرار المتمثل في إنهاء مليارات اليورو في عمليات شراء السندات الشهرية، وهي سياسة أصبحت مثيرة للفُرقة بشكل متزايد داخل البنك، تمت موازنته من خلال إبقاء أسعار الفائدة في مستوياتها المنخفضة القياسية والتنويه بأنها من غير المرجح أن ترتفع قبل أيلول (سبتمبر) 2019 - في وقت متأخر أكثر مما كان يعتقد بعض المحللين.

تسببت هذه الرسالة الحمائمية حول أسعار الفائدة في تعرض اليورو لانخفاض حاد، بلغ 1 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 1.1672 دولارا. اندفعت أسواق السندات والأسهم الأوروبية، مع ارتفاع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 1.38 في المائة، وانخفاض عائدات السندات الألمانية المعيارية لأجل عشر سنوات 5.4 نقطة أساس إلى 0.424 في المائة.

سيعمل البنك المركزي الأوروبي على الانسحاب التدريجي من البرنامج التحفيزي حتى نهاية العام، بحيث يعمل على تخفيض مشترياته الشهرية للأصول إلى النصف لتصبح 15 مليار يورو بعد أيلول (سبتمبر) والتخلص التدريجي منها بعد نهاية العام.

على الرغم من أن نهاية عملية شراء السندات ستتسبب في وقف برنامج التسهيل الكمي الذي أنعش اقتصادا متعبا في السابق وساعد حكومات منطقة اليورو المثقلة بالديون على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، إلا أن ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي كان حريصا على الإشارة إلى أن جهوده لمكافحة الأزمة لم تنته بعد.

وقال إن اقتصاد العملة الموحدة لا يزال بحاجة إلى "تحفيز نقدي لا يستهان به" ليحقق نسبة التضخم المستهدفة، القريبة من 2 في المائة، وأكد أن قرار البنك المتمثل في إنهاء عمليات شراء السندات في كانون الأول (ديسمبر) هو "رهن للبيانات الواردة التي تؤكد على توقعات التضخم متوسطة الاجل". وأضاف أنه تم اتخاذ قرارات السياسة النقدية يوم الخميس بالإجماع.

قال كارستين برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى ING-DIBA: "قرار اليوم هو حل وسط عقلاني وحقيقي بين الصقور والحمائم. حصل الصقور أخيرا على الموعد المقرر لإنهاء برنامج التسهيل الكمي، في الوقت الذي لا يزال فيه الحمائم مستعدين لمزيد من عمليات الشراء إذا لزم الأمر".

الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي، التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع في ريجا، تجعله أقرب إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، اللذين لم يعملا فقط على إنهاء برنامج التسهيل الكمي بل بدآ أيضا في رفع أسعار الفائدة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة يوم الأربعاء. وسعر الفائدة للأموال الفيدرالية الأمريكية الآن يقع ضمن نطاق بين 1.75 و2 في المائة، في تناقض ملحوظ مع استخدام البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة السلبية أو الصفرية.

بقي سعر الفائدة لإعادة التمويل الرئيسي المعياري لدى البنك المركزي الأوروبي عند مستوى الصفر وسعر الفائدة على الودائع عند مستوى سالب 0.4 في المائة.

الإشارات التي قدمها دراجي في وقت سابق من هذا العام والتي كانت تشير إلى أنه على وشك إنهاء برنامج التسهيل الكمي تسببت في حصول اضطرابات في الأسواق المالية نتيجة شعور المستثمرين بالقلق حول نهاية فترة زمنية امتدت تقريبا على مدى عقد من الزمن تميزت بوجود مال رخيص. لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي كان متدرجا بكل حذر في تقديم رسالته منذ ذلك الحين، وقال محللون إن اقتران ذلك مع الحالة الحمائمية حول أسعار الفائدة أدى إلى تهدئة الأسواق التي اهتزت في الفترة الأخيرة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في إيطاليا.

قالت كارين وارد، كبيرة خبراء السوق الاستراتيجيين لدى "جيه بي مورجان" لإدارة الأصول في المملكة المتحدة وأوروبا: "ربما يشعر البنك المركزي الأوروبي بالسرور إزاء الطريقة التي استقبلت بها الأسواق المالية هذا التغير في السياسة. على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال يتطلب سياسات نقدية داعمة، بدأت عمليات شراء الأصول تضرنا أكثر مما تنفعنا".

كان كثير من المحللين قد اعتقدوا في السابق أن البنك سيعلن عن ملامح خططه فقط لبرنامج التسهيل الكمي القائم في أواخر تموز (يوليو) - حتى لو كانت هناك توقعات واسعة النطاق تفيد بأن البرنامج سينتهي مع نهاية عام 2018.

قال مسؤولو البنك المركزي من ألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية الشمالية إنه بما أن اقتصاد منطقة اليورو أصبح الآن أقوى، من المهم البدء في تطبيع النهج الذي يتبعه البنك المركزي الأوروبي حتى يتمتع بقدرة أكبر على التعامل مع أي كساد في المستقبل.

نمت منطقة اليورو 2.3 في المائة في عام 2017 لكن المؤشرات الأحدث أشارت إلى أن وتيرة التوسع تراجعت.

وادعى المسؤولون الصقور أيضا أن تحقيق النمو المستدام يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية في اقتصادات منطقة اليورو الأكثر اضطرابا مثل إيطاليا واليونان.

القرار المتخذ يوم الخميس لن يعمل على تقليص عدد السندات التي يقتنيها البنك المركزي الأوروبي، لأنه سيواصل تحويل السندات المستحقة إلى عمليات شراء جديدة. قال دراجي إن المسؤولين في البنك المركزي لم يناقشوا موعد البدء في الحد من الميزانية العمومية التي أنشأها من خلال برنامج التسهيل الكمي، وهي خطوة من المحتمل أن تزيد تكاليف الاقتراض لدى الشركات.

ولا يزال المشرعون حذرين بشأن الموعد المحدد الذي ينبغي فيه سحب إعادة الاستثمار. يوم الخميس، أكد البنك على التزامه بإعادة استثمار العوائد الخاصة "لفترة زمنية طويلة" بعد انتهاء برنامج التسهيل الكمي "وعلى أية حال طالما لزم الأمر الحفاظ على ظروف سيولة مواتية ودرجة واسعة من التسهيل النقدي".

كان البنك المركزي الأوروبي قد اختار إنهاء برنامج التسهيل الكمي عندما هددت كل من زيادة أسعار النفط والاضطرابات السياسية واحتمال شن حرب تجارية بإلقاء ثقلها على النمو. لكن في الوقت نفسه، كانت الأجور آخذة في الارتفاع بوتيرة أسرع في منطقة اليورو بأكملها.

عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو لعام 2018 إلى 2.1 في المائة بدلا من 2.4 في المائة في توقعات آذار (مارس). ولا يزال يتوقع وصول النمو إلى 1.9 في المائة في عام 2019 و1.7 في المائة في عام 2020.

وقال إن التضخم من شأنه أن يصل إلى 1.7 في المائة هذا العام، وفي عامي 2019 و2020. قبل ثلاثة أشهر توقع وصول التضخم إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام والعام الذي يليه.