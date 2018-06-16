98 مليار ريال إنفاق السياح القادمين إلى السعودية في 2017.. بارتفاع 4.7 %

بلغ حجم الإنفاق على السياحة الوافدة إلى السعودية العام الماضي 2017، نحو 97.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.7 في المائة، بما يعادل 4.4 مليار ريال عن مستويات عام 2016 البالغة 93.4 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد عام 2017 الأعلى على الإطلاق في الإنفاق على الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية.

ويتضمن هذا المبلغ الإنفاق على السياحة للأغراض الدينية وسياحة الأعمال والمؤتمرات، إضافة إلى "زيارة الأقارب والأصدقاء"، و"العطلات والتسوق" وغيرها من أغراض الرحلات السياحية، لكنه لا يتضمن تكلفة النقل الدولي.

وحسب بيانات مركز ماس التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار، تراجع عدد الرحلات السياحية الوافدة إلى السعودية عام 2017، بنسبة 10.7 في المائة، بما يعادل 1.9 مليون رحلة، لتبلغ نحو 16.1 مليون رحلة، مقارنة بنحو 18 مليون رحلة في عام 2016.

وعن الوجهات السياحية للرحلات الوافدة إلى السعودية العام الماضي، فقد استحوذت دول جنوب آسيا على 29.3 في المائة منها، بواقع 4.7 مليون رحلة، تلتها دول الخليج بنسبة 23.5 في المائة بواقع 3.8 مليون رحلة.

وتلتها رحلات دول الشرق الأوسط (باستثناء دول الخليج العربية)، بنسبة 14 في المائة بواقع 2.25 مليون رحلة، ثم دول شرق آسيا والمحيط الهادي بنسبة 12.7 في المائة بواقع مليوني رحلة.

واستحوذت دول إفريقيا على 9.2 في المائة من الرحلات بواقع 1.5 مليون رحلة، ثم دول أوروبا بنسبة 7.1 في المائة بواقع 1.1 رحلة، وأخيرا دول أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 4.2 في المائة بواقع 669 ألف رحلة.

وتشهد السعودية تحولا كبيرا نحو تنشيط القطاع السياحي للمساهمـة في تنويع الاقتصـاد في إطـار برنـامج التحـول الوطني الذي يسعى إلى تنويع الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط.

ومنذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" في عام 2016، أعقبها الإعلان عن عديد من المشروعات السياحية والترفيهية الهادفة لجذب الإنفاق الضخم للسعوديين في الخارج ليتم إنفاقه محليا ويستفيد منه الاقتصاد السعودي.

ومن أبرز تلك المشروعات، مشروع سياحي ضخم على شاطئ البحر الأحمر (مشروع البحر الأحمر)، إضافة إلى مشروع مدينة نيوم الذي يمتد إلى الأردن ومصر، ومشروع مدينة القدية الترفيهية في الرياض. كما تم السماح بافتتاح دور للسينما في السعودية، وبدأت نشاطها فعليا في شهر نيسان (أبريل) الماضي.

*وحدة التقارير الاقتصادية