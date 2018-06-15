"سيمنز" الألمانية تفوز بعقد لتوريد 94 قطارا إلى خط قطارات أنفاق "بيكاديلي" في لندن

أعلنت مجموعة "سيمنز" الصناعية الألمانية العملاقة فوزها بعقد لتوريد 94 قطارا بقيمة 1.7 مليار يورو (ملياري دولار) إلى خط قطارات أنفاق "بيكاديلي" في العاصمة البريطانية لندن.

سيبدأ إحلال القطارات الجديدة محل القطارات الحالية في خط "بيكاديلي" والتي يعود تاريخ دخولها إلى سبعينيات القرن العشرين، في عام 2023، وهناك خطط لتوريد المزيد من قطارات "سيمنز" لتنفيذ عملية إحلال وتجديد لعدد من خطوط قطارات الأنفاق في لندن.

وتمثل هذه الصفقة أول خطوة في برنامج تحديد قطارات أنفاق لندن والذي يشمل خطوطا "بيكرلو" و"سنترال" و"ووترلو أند سيتي" و"بيكاديلي".

واجهت "سيمنز" منافسة من جانب شركات "ألستوم" الفرنسية "و"بومبارداير" الكندية و"هيتاشي" اليابانية للفوز بصفقة تحديث خط "بيكاديلي".

يذكر أن "سيمنز" و"ألستوم" تنفذان حاليا خطة دمج أنشطة السكك الحديدية لديهما في إطار الصفقة التي تم الاتفاق عليها في آذار/مارس الماضي.

من ناحيتها قالت إدارة نقل لندن إن الصفقة يمكن أن تدفع "سيمنز" إلى إعادة تشغيل مصنعها في مدينة "إيست يوركشاير" البريطانية وهو ما سيوفر حوالي 700 وظيفة جديدة في بريطانيا.