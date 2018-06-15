السعودية تخطط لقمة نفطية لزعماء أوبك وحلفائها

قال مصدران مطلعان اليوم الجمعة إن السعودية تخطط لاستضافة قمة نفطية على مستوى الزعماء هذا العام لأوبك والدول المنتجة للخام غير الأعضاء بالمنظمة التي تشارك في اتفاق لخفض الإمدادات.

وأضاف المصدران أن الرياض وموسكو اتخذتا هذا الأسبوع الخطوة الأولى في تكريس إطار العمل الطويل الأجل للتعاون بين أوبك ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة. والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

ووصف مصدر في أوبك القمة بأنها فكرة سيجري تطويرها إلى مقترح، وقال مصدر ثان إن الفكرة ستناقش في اجتماع وزراء الطاقة الأسبوع القادم في فيينا حيث سيجري مراجعة اتفاق خفض الإمدادات.

وتخفض أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة انتاج النفط منذ يناير كانون الثاني 2017 للتخلص من فائض في الإمدادات.

ويجتمع المنتجون في فيينا في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيوحزيران وسيناقشون تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإمدادات.





(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)