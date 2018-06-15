متأثرا بهبوط الصناعات التحويلية.. ناتج أمريكا الصناعي ينخفض 0.1% في مايو

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الجمعة إن الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة تراجع بشكل طفيف في مايو بفعل هبوط حاد في انتاج قطاع الصناعات التحويلية.

وانخفض مجمل الناتج الصناعي 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد زيادة بلغت 0.9 بالمئة في أبريل.

وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يرتفع الناتج الصناعي 0.2 بالمئة. ويشمل مقياس البنك المركزي الأمريكي للقطاع الصناعي الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.

وتراجع الناتج الصناعي في مايو يرجع بالأساس إلى هبوط بنسبة 0.7 بالمئة في انتاج الصناعات التحويلية وهو أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2014 .

وزاد انتاج قطاع التعدين 1.8 بالمئة وانتاج المرافق 1.1 بالمئة.

وعلى أساس سنوي ارتفع مجمل انتاج الصناعات التحويلية 1.7 بالمئة في مايو أيار بينما قفز انتاج قطاع التعدين 12.6 بالمئة وانتاج المرافق 4 بالمئة.