روسنفت والسعودية تدرسان مبادلة إمدادات الخامات الثقيلة للمصافي

قالت روسنفت، أكبر منتج نفط روسي، في بيان اليوم الجمعة إن رئيسها إيجور سيتشن التقى بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح حيث ناقشا مبادلة إمدادات الخامات الثقيلة لمصافي التكرير.

وقال سيتشن في بيان إن روسيا والسعودية ودول أخرى جلبوا الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

وقال سيتشن "زيادة الأسعار إلى مستوى مريح بين 70 و80 دولارا للبرميل لخام برنت هي نتيجة نحن راضون عنها تماما."