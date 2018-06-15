استمرار التيسير النقدي يدفع أسهم أوروبا صوب أفضل أسبوع منذ أوائل مارس

تتجه الأسهم الأوروبية صوب أفضل أسبوع لها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعد أن أفضى اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس إلى تمديد المستثمرين توقعات رفع أسعار الفائدة مما أضعف اليورو وساعد أسهم شركات التصدير.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش وارتفع 1.9 بالمئة على مدار الأسبوع في حين زاد مؤشر منطقة اليورو 0.1 بالمئة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قال أمس الخميس إن البنك سينهي برنامج شراء السندات بنهاية العام لكنه أشار إلى أن أي رفع لسعر الفائدة مازال بعيدا.

وارتفع مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يميل للاستفادة من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على الصادرات، 0.8 بالمئة وكان من أكبر الرابحين في أوروبا. لكن مؤشر قطاع البنوك، التي انكمشت هوامش أرباحها بفعل أسعار الفائدة القياسية المنخفضة، نزل 1.1 بالمئة.

وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم رولز رويس 11 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة محركات الطائرات والسفن إنها تتوقع تجاوز تقديراتها للعام 2020 مع إعلانها عن أهداف جديدة طموح للأجل المتوسط.

وارتفعت أسهم تيسكو 1.9 بالمئة بعد أن قالت أكبر متاجر تجزئة بريطانية إن مبادرة لخفض الأسعار عززت مبيعاتها الفصلية.