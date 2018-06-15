البنك المركزي الألماني يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام

يتوقع البنك المركزي الألماني استمرار النمو الاقتصادي في ألمانيا، لكن بوتيرة أبطأ.

وأعلن البنك اليوم الجمعة في مدينة فرانكفورت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني هذا العام نموا بنسبة 2% .

وكان البنك توقع في كانون أول/ديسمبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2.5% عام .2018

وفي المقابل، رفع البنك توقعاته بشأن النمو خلال العامين المقبلين من 1.7% لعام 2019 إلى 1.9%، ومن 1.5% لعام 2020 إلى 1.6%.

وبحسب تقديرات البنك، فإنه من المتوقع أن تنخفض سرعة نمو الصادرات والاستثمارات للشركات، كما سيثبط النقص المتزايد للعمالة المتخصصة نمو التشغيل.

وكان المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد خفض أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في ألمانيا هذا العام مقارنة بما كان يتوقعه منذ فترة قصيرة.

وأعلن المعهد أول أمس الأربعاء خفض توقعاته لعام 2018 من نسبة 2.4 بالمئة التي كان قد توقعها في شهر آذار/مارس الماضي إلى 1.9 بالمئة حاليا.

وأشار العلماء إلى "بداية ضعيفة للعام على نحو غير متوقع"، وأوضحوا أنهم يرون "مخاطر كبيرة" في كثير من الجبهات، محذرين من إمكانية استمرار تصعيد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من احتمالية زيادة حدة أزمة الديون في إيطاليا.

وبالنسبة لعام 2019، خفض المعهد أيضا من توقعاته أيضا بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي للعام القادم، حيث يتوقع حاليا زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.7 بالمئة، بعدما كان يتوقع زيادة بنسبة 1.9 بالمئة قبل ثلاثة أشهر.