نمو فائض الميزان التجاري للنرويج الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية أولية أن فائض التجارة الخارجية للنرويج ارتفع بشكل ملحوظ الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق مع نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وذكر مكتب الاحصاء النرويجي أن الفائض التجاري ارتفع في أيار/مايو الماضي إلى 16.3 مليار كرونة مقابل 9.1 مليار كرونة في نفس الشهر من العام الماضي.

غير أن الفائض التجاري انكمش من 18.7 مليار كرونة في نيسان/ابريل الماضي.

وسجلت الصادرات زيادة سنوية بنسبة 15.9 بالمئة في أيار/مايو فيما ارتفعت الواردات بنسبة 6.3 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات في أيار/مايو بنسبة 2 بالمئة فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1.1 بالمئة.