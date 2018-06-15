خادم الحرمين الشريفين يصل جدة قادماً من مكة المكرمة

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، صباح اليوم، مكة المكرمة بعد أن قضى العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه ، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.