الملك سلمان: نشكر المولى أن أنعم علينا بهذا العيد السعيد باعثا للسلام والأمل.. ودعواتنا أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين الخير والاستقرار

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الشعب السعودي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى أن يديم الخير والاستقرار على كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع.

وقال الملك سلمان عبر حسابه في تويتر: "كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صيام رمضان وقيامه، ونشكر المولى أن أنعم علينا بهذا العيد السعيد، باعثًا للسلام والأمل، ودعواتنا أن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين والعالم الخير والاستقرار".

كما أدى خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.