ولي العهد لبوتين: تعاوننا بشأن النفط مفيد للعالم

عقد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس على هامش حضوره لافتتاح كأس العالم لكرة القدم في موسكو.

وأبلغ ولي العهد الرئيس بوتين أن السعودية تريد استمرار التعاون مع روسيا بشأن أسواق النفط العالمية، مضيفا أن هذا التعاون مفيد للعالم أجمع.

وقال بوتين لولي العهد خلال اجتماعهما في موسكو، إنه سعيد لرؤيته في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي انطلقت بمباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي.

وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قد قال، في وقت سابق، إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

وبعث ولي العهد برقية شكر إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إثر مغادرته روسيا.

واستهل ولي العهد برقيته بقوله: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي أن أعرب لكم عن بالغ شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئا إياكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم".

وتابع ولي العهد: "لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها على متانة العلاقات بين بلدينا الصديقين ورغبتنا المشتركة في تعزيزها في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادتكم".

وفي ختام البرقية، تمنى ولي العهد للرئيس الروسي "موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق".