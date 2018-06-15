منتدى سعودي - بريطاني في بورصة لندن لبحث الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

تحتضن العاصمة البريطانية لندن في الـ11 من يوليو المقبل فعاليات منتدى (BMG) السنوي في نسخته الـ22، التي تتضمن المؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد في بورصة لندن في الحي المالي.

ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام على عديد من القضايا، التي لها ارتباط برؤية المملكة 2030، من بينها برنامج الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، أحد برامج الرؤية التنفيذية الـ12.

ووفقا لـ"واس"، يستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية بين السعودية والمملكة المتحدة، بما في ذلك فرص استقطاب الأموال والمعرفة والاستفادة من فرص المشاريع الواعدة في المملكة كمشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع نيوم.

وسيناقش المنتدى آخر التطورات، التي طالت سوق المال السعودية من طرح لعديد من الأدوات والأوراق المالية والاكتتابات بشركات قيادية بما في ذلك الإصدارات الأخيرة المتعلقة بالدين العام من صكوك وسندات حكومية، إضافة إلى إلقاء الضوء على مشاريع الخصخصة في قطاعات خدمية وحيوية للغاية.

وسيشارك في المنتدى عدد من المختصين والمتحدثين في عديد من المجالات ذات العلاقة بالمنتدى، من مسؤولين حكوميين ومديري صناديق سيادية واستثمارية ورؤساء تنفيذيين في شركات قيادية من المملكتين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعديد من الشركات العائلية، ولقطاعات عدة منها قطاعات التجزئة والبتروكيماويات وإدارة الثروات والضيافة والطيران والقطاع المالي واللوجستي والاستثماري والعقاري.

ومن المقرر أن تضم قائمة المتحدثين بالمنتدى فهد الرشيد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعبد الرحمن الطيب مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية، وبريان اتيجالي الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبرس السعودية، ونيخيل راثي الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، ووليام استور الرئيس التنفيذي لشركة لونغ هاربور، وسايمون روز رئيس قسم الضريبة في شركة ميتشل مورز.