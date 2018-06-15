الذهب يقتنص ضغوط الدولار ويصعد لأعلى مستوى في شهر

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في شهر أمس، بعد أن تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة حتى صيف العام المقبل، وقلق المستثمرين بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن مكاسب المعدن النفيس يقيدها صعود الدولار أمام العملات الرئيسة وتعليقات أكثر نزوعا إلى تشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.48 في المائة إلى 1305.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ الـ15 من أيار (مايو) الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم آب (أغسطس) 0.5 في المائة إلى 1308.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.24 في المائة إلى 17.21 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 17.32 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الـ19 من نيسان (أبريل) الماضي.

وصعد البلاتين 1.1 في المائة إلى 908.90 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 912.80 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1009.00 دولارات للأوقية بعد أن سجل عند أعلى مستوى له في الجلسة 1016.90 دولار.