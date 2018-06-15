«ناسداك» يحلق عند مستوى قياسي جديد .. 7755.31 نقطة

سجل مؤشر ناسداك المجمع في بورصة وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في تعاملات أمس عند 7755.31 نقطة.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس، بفضل بيانات أفضل من المتوقع لمبيعات التجزئة في أيار (مايو) الماضي، بينما يعكف المستثمرون على تقييم قرار البنك المركزي الأوروبي على إنهاء برنامجه التحفيزي وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 53.45 نقطة بما يعادل 0.21 في المائة ليفتح عند 25254.65 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.58 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 2783.21 نقطة.

إلى ذلك، قفزت الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات قياسية منخفضة على الأقل حتى صيف 2019 بينما أعلن نهاية لخطته التحفيزية الضخمة.

وسجلت المؤشرات القياسية للبورصات في أرجاء أوروبا أفضل جلسة في شهرين ونصف الشهر مع استفادتها من تراجع اليورو والتمديد المفاجئ لأسعار الفائدة المنخفضة.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعا 1.23 في المائة، بينما أغلق مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو على مكاسب قدرها 1.12 في المائة.

وصعد مؤشر داكس الألماني المثقل بشركات التصدير 1.68 في المائة مع هبوط اليورو في أعقاب بيان المركزي الأوروبي، في حين أغلق مؤشر كاك الفرنسي مرتفعا 1.39 في المائة.

وسجلت المؤشرات الأربعة جميعها أقوى مكاسبها منذ الخامس من نيسان (أبريل) الماضي.

وقال محللون إن أسعار الفائدة المنخفضة تصب في مصلحة الأسهم لأنها تضمن أن تبقى السيولة قوية.

وقفزت قطاعات سريعة التأثر بأسعار الفائدة مثل السيارات والمرافق. لكن مؤشر المصارف في منطقة اليورو التي تعاني أسعار فائدة منخفضة تراجع 0.2 في المائة ليأتي بين عدد قليل من الأسهم أغلقت على خسائر.

وصعد مؤشر قطاع السيارات 1.8 في المائة، مسجلا أقوى مكاسبه في شهرين ونصف الشهر، مدعما أيضا بضعف اليورو.

وقفز سهم رولز رويس 6.5 في المائة، بعد أن قالت الشركة البريطانية إنها ستوفر 400 مليون جنيه إسترليني (535 مليون دولار) سنويا من خلال الاستغناء عن 4600 وظيفة في أحدث محاولة لتركيز نشاطها وتوليد مزيد من السيولة المالية.

وأغلق سهم "فولكسفاجن" مرتفعا 2.2 في المائة، بعد أن كان هبط في التعاملات المبكرة في أعقاب بيان من الشركة الألمانية لصناعة السيارات بأنها ستدفع غرامة قدرها مليار يورو مرتبطة بفضيحة الغش في انبعاثات الديزل.

وآسيويا، هبط مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أمس، بعدما توقع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة أسرع قليلا لرفع أسعار الفائدة هذا العام، بينما تأثرت معنويات المستثمرين سلبا أيضا جراء المخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزل مؤشر نيكاي القياسي 0.99 في المائة ليغلق عند 22738.61 نقطة.

ورفع المركزي الأمريكي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة، وهو سعر الفائدة الرئيس، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.75 و2 في المائة، بدعم من النمو الاقتصادي الأمريكي القوي. وتوقع صانعو السياسات أيضا وتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأضعفت المخاوف من الحرب التجارية أيضا شهية المستثمرين للمخاطرة. ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع كبار مستشاريه التجاريين لاتخاذ القرار بشأن تفعيل رسوم هدد بفرضها على سلع صينية بمليارات الدولارات.

وتعرضت أسهم شركات التصدير لضغوط مثل شركات صناعة السيارات والإلكترونيات.

وانخفض سهم نيسان موتور 1.3 في المائة وهيتاشي 2.05 في المائة وباناسونيك 1.89 في المائة.

وسجلت أسهم قطاع التعدين أداء دون السوق بعد انخفاض أسعار النفط، وخسر سهم إنبكس كورب 2.23 في المائة.

وخالفت أسهم شركات الشحن الاتجاه العام الضعيف بعد ارتفاع رسوم الشحن، حيث صعد سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.25 في المائة ونيبون يوسن 1.09 في المائة.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.92 في المائة لينهي أمس، عند 1783.89 نقطة.

وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس، على ارتفاع بنسبة 0.40 في المائة أي ما يعادل 173 نقطة، وأقفل عند مستوى 43680 نقطة.

وبلغت كمية التداول 72196790 سهما نفذت في 313 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 177 شركة، فيما تراجعت أسهم 119 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة. واستحوذت أسهم المصارف التجارية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.

وعربيا، أنهت بورصة الكويت آخر جلسات تداولات شهر رمضان أمس، على ارتفاع المؤشر العام 7.37 نقطة ليبلغ مستوى 4842.6 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.15 في المائة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 35.14 مليون سهم تمت من خلال 2344 صفقة نقدية بقيمة 10.5 مليون دينار كويتي (نحو 34.6 مليون دولار أمريكي).

أما في البحرين، أقفل مؤشر البحرين العام أمس، عند مستوى 1.307.33 بارتفاع وقدره 11.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1.000.89 محافظا على إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و947 ألفا و392 سهما بقيمة إجمالية قدرها 583 ألفا و851 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 41 صفقة.

وفي العراق، أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" في جلسة الخميس، منخفضا بنسبة 0.25 في المائة، مسجلا 597.18 نقطة. وبحسب المؤشر فإن أسهم 11 شركة منضوية في السوق شهدت انخفاضا, فيما ارتفعت بالمقابل أسهم ثماني شركات، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في جلسة أمس، ثلاثة مليارات سهم بقيمة مليار دينار عراقي, فيما بلغ عدد الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب 90 مليون سهم، بقيمة 99 مليون دينار، نجمت عن تنفيذ 26 صفقة على أسهم ثلاث شركات.

أما عدد الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين الأجانب فكان 110 ملايين سهم, بقيمة 90 مليون دينار, نجمت عن تنفيذ 41 صفقة على أسهم ثلاث شركات.

وفي تونس، أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات أمس، على ارتفاع بنسبة 0.22 في المائة ليصل عند 7747.33 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 4.762 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 1.806 مليون دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 25 شركة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، فيما استمرت أسهم 17 شركة مدرجة في البورصة على وضعها.

أما في مصر، فقد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أمس، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب بلغت 600 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 907.9 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.4 مليار جنيه، تضمنت صفقات نقل ملكية بقيمة 1.3 مليار جنيه.