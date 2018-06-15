تقرير أممي يحذر: ارتفاع حرارة الأرض يهدد النمو الاقتصادي العالمي

أظهر تقرير حديث للأمم المتحدة، أن ارتفاع حرارة الأرض سيتجاوز 1.5 درجة، وهو السقف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ "بحلول عام 2040 تقريبا" إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالي، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ووفقا لـ"رويترز" ذكرت اللجنة الدولية لتغير المناخ أنه لا يزال أمام الحكومات فرصة للعمل على ألا تتجاوز الزيادة 1.5 درجة في ظل التحولات "السريعة وبعيدة المدى" للاقتصاد العالمي.

ومن المقرر نشر المسودة النهائية، الصادرة بتاريخ 4 حزيران (يونيو)، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في كوريا الجنوبية بعد مراجعتها وتصديق الحكومات عليها. وستكون هذه المسودة بعد اعتمادها دليل الإرشاد العلمي الرئيس فيما يتعلق بتغير المناخ.

وذكرت المسودة "إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالي فإن ارتفاع درجة الحرارة بسبب الأنشطة البشرية سيتجاوز 1.5 درجة بحلول عام 2040 تقريبا".

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن غازات الاحتباس الحراري تمضي صوب تجاوز المستوى المطلوب لإبقاء درجة حرارة الأرض في نطاق الهدف المتفق عليه عالميا في 2030 وذلك بنحو 30 في المائة.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمناسبة إصدار إحصائه السنوي لخفض الانبعاثات "سيكون متوسط الزيادة المحتملة في درجة حرارة الأرض في نطاق بين 3 و3.2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن".

ورجح البرنامج أن تتراوح الانبعاثات السنوية بحلول عام 2030 بين 53 و55.5 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يتجاوز بكثير السقف الضروري لتفادي زيادة درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين خلال القرن الحالي وهو 42 مليار طن.

والتقدير الأخير، الذي يفترض أن جميع البلدان تفي بالتزاماتها، يقل قليلا عن فجوة بين 12 و14 مليار طن كانت متوقعة قبل عام، ما يعكس بيانات جديدة في البرامج المحلية لخفض الانبعاثات.

وقال التقرير إن هناك دلائل متزايدة على أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت وغيرها من العمليات الصناعية ظلت مستقرة في الأعوام الثلاثة الماضية، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تباطؤ نمو استخدام الفحم في الصين والولايات المتحدة. لكن التقرير قال إن هذا الاتجاه قد ينعكس، وما بين 80 و90 في المائة من احتياطيات الفحم يجب أن تظل في الأرض.

وفي عام 2015 وقعت 195 دولة على اتفاقية باريس للمناخ التي تتعهد بالحد من زيادة درجة حرارة العالم، بحيث تكون عند مستوى "أقل كثيرا" من درجتين مئويتين عن فترة ما قبل الثورة الصناعية. ويجتمع الوزراء في بون الشهر المقبل لصياغة خطوط إرشادية للاتفاقية.

وقالت الأمم المتحدة إن كميات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي زادت بمعدل قياسي في 2016 إلى مستوى لم تشهده الأرض منذ ملايين السنين، وهو ما قد يسبب ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار 20 مترا ويرفع حرارة العالم ثلاث درجات.