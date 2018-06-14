احتفاء روسي "تاريخي" بولي العهد 

احتفى الرئيس الروسي فلادمير بوتين بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مباراه الافتتاح بين المنتخب السعودي والمنتخب الروسي في روسيا.

وعلى الرغم من حضور زعماء وشخصيات سياسة عالمية كبرى، حرص الرئيس الروسي على أن يكون الأمير محمد بن سلمان بجانبة في مناسبة دولية كبرى مثل افتتاح كأس العالم.

وكسر الرئيس بوتين البروتوكولات لاهتمامه واستقباله لولي العهد قبيل بداية المباراة والجلوس بجانبه في المباراة الافتتاحية في كأس العالم الذي يتابعه نحو مليار مشاهد حول العالم.

وبتواجد ولي العهد في المباراة الافتتاحية، بالرغم من انشغالاته وتزامن المناسبة مع عيد الفطر المبارك، يؤكد حرصه على اهتمامات الشباب السعودي وإعطائه أولوية خاصة دائماً.