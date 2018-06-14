واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني تهبط 25.9% في مايو

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية استوردت 758903 أطنان من النفط الخام من إيران في مايو أيار، بانخفاض قدره 25.9 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لحسابات رويترز فإن تلك الكمية تعادل 5.6 مليون برميل. وأظهرت بيانات الجمارك أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 12.7 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.4 مليون طن استوردها في مايو أيار 2017 .

وستنشر مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة في وقت لاحق هذا الشهر البيانات النهائية لواردات البلاد من النفط الخام لشهر مايو أيار.