الاتحاد الأوروبي يوافق بالاجماع على فرض رسوم جمركية ردا على أمريكا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون الخميس بالاجماع على قائمة من الرسوم الجمركية المضادة على بعض البضائع الأميركية ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصلب والالمنيوم، وفق ما ذكرت مصادر أوروبية.

وقالت هذه المصادر لفرانس برس ان "الدول الأعضاء أيدت اليوم بالاجماع خطة المفوضية لتبني تدابير إعادة التوازن إزاء الرسوم الاميركية"، مضيفة أنه سيتم تطبيقها "في الأيام المقبلة".