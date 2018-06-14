الاسترليني يهبط مع صعود الدولار بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة في أمريكا

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في سبعة أيام مقابل الدولار أثناء التعاملات اليوم الخميس مع صعود العملة الخضراء أمام العملات الرئيسية بدعم من مبيعات قوية للتجزئة في الولايات المتحدة وتعثر اليورو.

وكان الاسترليني قفز إلى أعلى مستوى في خمسة أيام في التعاملات المبكرة بعد بيانات فاقت التوقعات لمبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ربما يتعافى من تباطؤ في الربع الأول من 2018.

لكن العملة البريطانية سقطت ضحية لتحركات حادة في عملات رئيسية أخرى مع صعود الدولار 0.8 بالمئة مقابل سلة من العملات وهبوط اليورو بأكثر من 1 بالمئة بعد تعليقات من البنك المركزي الأوروبي أشار فيها إلى أن أسعار الفائدة ستظل عند مستويات قياسية منخفضة، على الأقل حتى صيف 2019.

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جريتش انخفض الاسترليني 0.5 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3304 دولار. لكنه صعد 0.9 بالمئة أمام اليورو عند 87.40 بنس، متجها نحو تسجيل أكبر يوم من المكاسب مقابل العملة الأوروبية منذ سبتمبر أيلول.