نوفاك: "أوبك" قد تدرس رد ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق تدريجيا

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحفيين اليوم الخميس أن الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة قد يدرسون إعادة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى السوق تدريجيا كأحد الخيارات الممكنة.

وأضاف نوفاك أن الزيادة التدريجية ممكنة من أول يوليو لكن الدول المشاركة في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لم تناقش جميع الشروط بعد. وتجتمع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون من خارج المنظمة في فيينا الأسبوع القادم.

وقال نوفاك إنه ناقش الخروج التدريجي من الاتفاق مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي في موسكو لحضور افتتاح كأس العالم لكرة القدم. وقال "بوجه عام ندعم هذا.. لكن التفاصيل ستكون محل نقاش مع الوزراء خلال أسبوع".