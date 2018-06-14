الإيرادات الضريبية في الأردن ترتفع إلى 1.6 مليار دينار أردني

ارتفعت الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2 % بمقدار 31 مليون دينار أردني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نشرة صادرة عن وزارة المالية الأردنية، بلغت الإيرادات الضريبية في الثلث الأول من العام الحالي 1.624 مليار دينار أردني، مقارنة مع 1.593 مليار دينار أردني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت الإيرادات الضريبية خلال الثلث الأول من العام الحالي نسبة 16.9 % من الناتج المحلي الأردني الإجمالي مقارنة مع 17.1 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.