الكرملين: بوتين سيلتقي مع ولي العهد السعودي اليوم

أظهر جدول أعمال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيلتقيان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال في وقت سابق إن الوفدين سيبحثان اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي الذي تقوده السعودية وروسيا، لكنهما لا يخططان لمناقشة الخروج من الاتفاق.

والأمير محمد بن سلمان واحد من بين عدد كبير من قادة العالم يزورون روسيا لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستُفتتح في وقت لاحق اليوم الخميس. وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي في أولى مباريات البطولة.