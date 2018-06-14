عطل جديد في "واتساب".. يتسبب في فشل إرسال أو استقبال الرسائل

عانى أكثر من نصف مستخدمي تطبيق التراسل واسع الانتشار "واتساب"، الخميس، من خلل فني، تسبب في بعض الأحيان في فشل إرسال أو استقبال الرسائل.

وحسب تقارير صحفية، فإن 63 بالمئة من مستخدمي "واتساب" على مستوى العالم قالوا إن لديهم مشكلات في الاستخدام، بينما قال 27 بالمئة إنهم لم يتمكنوا من الإرسال أو الاستقبال.

وبحسب "سكاي نيوز" تركزت المناطق المتأثرة بالخلل العالمي للتطبيق المملوك لشركة "فيسبوك"، في أوروبا وجنوب أفريقيا وشرق آسيا.

وطبقا للتقارير، فإن 8 بالمئة من حالات الخلل تسببت في عدم قدرة المستخدمين على الولوج إلى التطبيق من الأساس.

يشار إلى أن "واتساب" يعد تطبيق التراسل الأكثر انتشارا على مستوى العالم، إذ يستخدمه أكثر من مليار شخص.