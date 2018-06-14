أسهم أوروبا تفتتح منخفضة قبل اجتماع المركزي الأوروبي

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس في معاملات اتسمت بالحذر من جانب المستثمرين بعد أن بعث مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية إشارات إلى ميله لتشديد السياسة النقدية قليلا وقبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيناقش فيه إنهاء مشترياته الضخمة للأصول.

وتراجعت جميع القطاعات مع انخفاض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة ليقود موجة التراجع بعد بيانات ضعيفة من الصين وهي مستهلك كبير للمعادن.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، في حين انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة والمؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة.

وسيناقش البنك المركزي الأوروبي ما إذا كان سينهي مشترياته الضخمة من الأصول بحلول نهاية العام، فيما سيكون أكبر خطوة صوب تفكيك برنامج تحفيز يرجع الفضل إليه في إخراج منطقة اليورو من الركود.

وارتفعت أسهم جي.إس.كيه لصناعة الأدوية واحدا بالمئة لتخالف الاتجاه العام الضعيف في السوق. ورحب المستثمرون بنبأ عن أن عقاريها لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) حققا هدفهما الأساسي في المرحلة الأخيرة للدراسات وهو انتصار كبير بعد أن حذرت هيئات تنظيمية من عيوب خلقية يتسبب فيها أحد العقارين.

كما مثلت رولز-رويس أيضا نقطة مضيئة، إذ ارتفع سهمها 3.2 بالمئة بعد أن قالت إنها وفرت 400 مليون جنيه استرليني سنويا عبر خفض 4600 وظيفة في أحدث مسعى لتبسيط النشاط وتحقيق المزيد من السيولة النقدية.

وعلى المؤشر داكس، انخفضت أسهم فولكسفاجن 0.9 بالمئة بعد أن تكبدت الشركة غرامة قدرها مليار يورو بسبب الغش في انبعاثات الديزل.