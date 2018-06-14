ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال أيار/مايو الماضي بنفس مستوى البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت في أيار/مايو الماضي بنسبة 2.2% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6% سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي وهو ما يتفق مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 أيار/مايو الماضي. كانت المرة الأخيرة التي وصل فيها معدل التضخم في ألمانيا إلى هذا المستوى في شباط/فبراير.2017

وبلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 2.2% مقابل 1.4% خلال نيسان/أبريل الماضي وهو ما يتفق أيضا مع التقديرات الأولية.

كانت أسعار الطاقة السبب الأساسي في زيادة معدل التضخم خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة خلال أيار/مايو الماضي 1.8% سنويا.

وبلغ معدل التضخم الشهري خلال أيار/مايو الماضي 0.5% مقابل صفر في المئة خلال نيسان/أبريل الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري وفقا للمؤشر الموحد 0.6% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.