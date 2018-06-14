النفط ينخفض مع بلوغ إنتاج الخام الأمريكي مستوى قياسيا

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم.

وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.

وأعلنت الصين اليوم الخميس انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان إلى 11.93 مليون برميل يوميا في مايو أيار على الرغم من أن معدل تشغيل المصافي على أساس سنوي مازال مرتفعا بنسبة 8.2 بالمئة.

جاء الانخفاض في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أن الناتج الصناعي الصيني والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع في مايو أيار.

كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى في إنتاج النفط الخام الأمريكي الذي بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء.

وزاد إنتاج الخام الأمريكي 30 بالمئة تقريبا في العامين الماضيين وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم والتي ضخت 11.1 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من يونيو حزيران.