نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 0.5% شهريا خلال أبريل الماضي

أظهرت البيانات الحكومية النهائية الصادرة اليوم الخميس نمو الناتج الصناعي لليابان خلال نيسان/أبريل الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن الناتج الصناعي زاد خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 0.5% شهريا، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى زيادته بنسبة 0.3% فقط، ليواصل الناتج الصناعي نموه للشهر الثالث على التوالي.

كان الناتج الصناعي قد سجل نموا بمعدل 1.4% شهريا خلال آذار/مارس الماضي.

وزاد حجم تسليمات القطاع الصناعي خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1.6% وفقا للبيانات النهائية مقابل 1.8% وفقا للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

في الوقت نفسه تراجع حجم المخزون لدى القطاع الصناعي بنسبة 0.6% شهريا وليس بنسبة 0.4% وفقا للتقديرات الأولية.

وسجل الناتج الصناعي نموا سنويا خلال نيسان/أبريل الماضي بمعدل 2.6%.

كما كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية زيادة معدل استغلال الطاقات التشغيلية للقطاع الصناعي بنسبة 1.8% خلال نيسان/أبريل الماضي، في حين كانت البيانات السابقة تشير إلى زيادته بنسبة 1.9% .