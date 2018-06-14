ولي العهد يغادر إلى روسيا

بيان من الديوان الملكي : استجابة للدعوة المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاءه وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بذلك غادر ولي العهد هذا اليوم 30 / 9 / 1439هـ الموافق 14 / 6 / 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية.