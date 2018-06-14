ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن رؤية 2030 وسبل تطوير مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار. كما تم بحث المراحل الرئيسية لتأسيس الهيئة، وأبرز أهداف كل مرحلة بما يكفل سرعة الإنجاز وتحقيق التطلعات المرجوة بإذن الله. وقد قرر مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعيين المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس رئيسا تنفيذياً للهيئة. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وهم، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، و ياسر بن عثمان الرميان ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان ، والدكتور فهد بن عبدالله تونسي.