وزير الداخلية يُدشن حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للجوازات

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للجوازات، وذلك بمكتب سموه في مكة المكرمة. وتشتمل الخدمات الإلكترونية الجديدة على جهاز التحقق الذكي الذي يتضمن عدداً من التطبيقات الأمنية ذات العلاقة بأعمال الجوازات منها التحقق بالبصمة وصورة الوجه وتسجيل الخصائص الحيوية، إلى جانب تطبيق تصريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للوافدين المكلفين بأداء أعمال في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج بدلاً من الإجراء الورقي الحالي ويكون الدخول عليه من بوابة ( مقيم ). كما اشتملت الخدمات التي تم تدشينها على خدمة مراصد ذكاء الأعمال، وهي "مرصد المقيمين، ومرصد الحج، ومرصد العمرة، ومرصد المسافرين"، بالإضافة إلى تطبيق خدماتي ( لمنسوبي المديرية العامة للجوازات ) ضمن الأنظمة الإدارية الداخلية ( إدارة بلا أوراق ). يذكر أن المديرية العامة للجوازات سبق وأن قامت بتدشين العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات والمؤسسات.