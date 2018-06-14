ولي العهد يلتقي الرئيس السوداني

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكة المكرمة اليوم، الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة. حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني.