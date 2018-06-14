«المركزي الأمريكي» يرفع سعر الفائدة ربع نقطة .. ويتوقع زيادته مرتين العام الجاري

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00 في المائة وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.

إلا أن التوقعات الاقتصادية الفصلية تظهر أن محافظي البنك المركزي يتوقعون الآن أن تصل الفائدة بنهاية العام إلى 2.4 في المائة بدلا من 2.1 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في آذار (مارس).

ويعني ذلك أربع زيادات هذا العام، وكان البنك قد رفع سعر الفائدة في آذار (مارس) لتكون السادسة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015، مع محاولته الحفاظ على نمو الاقتصاد بوتيرة مستدامة بدون زيادة التضخم.

وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء "لبعض الوقت" على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز لاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.

وبحسب "رويترز"، فقد تكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام، مقارنة بزيادة واحدة في السابق.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين "سوق العمل ما زالت تزداد قوة.. النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي".

وتشير تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى وصول معدل الفائدة إلى 3.1 في المائة بنهاية 2019.

ومن المرجح أن يفاجئ هذا الرفع الذي يعكس زيادة المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار، الأسواق، إذ إن معظم الاقتصاديين لم يتوقعوا أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة إضافية لسعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام.

وخفض المركزي الأمريكي تقديراته لمعدل البطالة بالولايات المتحدة في العام الحالي إلى 3.6 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة المسجلة في توقعات آذار (مارس).

كما يرى أن معدل البطالة الأمريكية سيبلغ 3.5 في المائة في عامي 2019 و2020 مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 3.6 في المائة.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة قد تراجع إلى أدنى مستوى في 18 عاما عند 3.8 في المائة بنهاية الشهر الماضي، وفقا لبيانات التوظيف الرسمية.

ويتزامن رفع الفائدة الأمريكية، مع بيانات من وزارة العمل أظهرت أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاع شهري بنسبة 0.1 في المائة خلال في نيسان (أبريل) الماضي، وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة فقط.

كما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الاتحادي الأمريكي الصادرة ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.8 في المائة سنويا، في حين ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة شهريا.