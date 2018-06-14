الدجى شوق وعطر ووتر

ودنا منا القمر

وامتطينا الحلم مهرا

وانطلقنا في متاهات القدر

لا تقولي الآن شيئا

طالما ضقت بحمل الكلمات

كاذبات.. خائنات.. خادعات

ولنعش أعنف أسرار الحياة

لحظة ما شابهتها اللحظات



* * *



وغدا...

نرجع من عبقر لا شيء لدينا

غير ومض باهت في مقلتينا

وبقايا رعشة في شفتينا

وغدا نرسف ما بين الجموع

بقيود الندم الفظ.. ونقتات الدموع

فكأنا ما التقينا



* * *



وغدا...

نرجع للعرس الحزين

في ضفاف الميتين

الألى لم يدفنوا.. يسعون في الأرض

الحيارى الضائعين

وغدا نذكر جوع الفقراء

وعذاب البؤساء

وغدا تلمسنا الحمى فننهار

كباقي الأشقياء

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