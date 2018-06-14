شكير للمغرب .. وكويبرس لمصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الحكام الذين سيقودون المباريات الثلاث المقررة الجمعة في اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم في روسيا.وعهد الاتحاد الدولي إلى الحكم التركي جنيات شكير قيادة مباراة المغرب مع إيران في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في حين سيكون الهولندي بيورن كويبرس حكما لمواجهة مصر مع الأوروجواي في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى. أما القمة الأولى في المونديال التي ستجمع بين إسبانيا والبرتغال ضمن المجموعة الثانية، فسيقودها الحكم الإيطالي جانلوكا روكي. ويقود الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية اليوم في افتتاح المجموعة الأولى.