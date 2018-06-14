15.8 % لألمانيا و16.6 % للبرازيل

إنها نظرة واثقة في المستقبل، نظرة من شأنها أن تغير الكثير، ليس آخرا قبيل حدث عظيم مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

من الذي سيصبح بطل العالم؟ من الذي سيصل للنهائي؟ ما الفريق الذي سيحدث مفاجآت؟

هناك رغبة ملحة لدى مشجعي كرة القدم والشركات المنظمة للرهانات في الحصول على إجابة على هذه التساؤلات، بدلا من التكهنات التي تستخدم فيها الحيوانات وبدلا من التنجيم فإن باحثين في عدة جامعات يراهنون على فن الرياضيات للحصول على إجابات أكثر دقة عن هذه البطولة قبل انطلاقها.غير أن معظم هذه الحسابات تنتهي من وجهة النظر الألمانية بشكل غير مبشر.باختصار فإن علماء الرياضيات يرون أن دفاع الألمان عن لقب بطل كأس العالم سيكون أقل احتمالا من فوز البرازيل بها.

تبلغ نسبة احتمال فوز المنتخب الألماني بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخ البطولة وفقا لإحصاءات رياضيي جامعة انسبروك 15.8 في المائه في حين يتوقع الباحثون بنسبة 16.6 في المائه أن يكون اللقب من نصيب المنتخب البرازيلي.

وأوضح أخيم تسايل أيز، الباحث في علم الرياضيات في الجامعة، أن "النهائي الأكثر احتمالا سيكون بنسبة احتمال 5.5 في المائه بين هذين الفريقين".

وفقا لهذه الحسابات فإن البرازيليين سيحصلون بذلك على فرصة لتعويض خسارة 1/ 7 المهينة أمام الفريق الألماني في الدور نصف النهائي 2014 في البرازيل.

ويستند فريق الباحثين خلال ذلك إلى نسب مشاركة 26 شركة رهان على الإنترنت ويمزج هذه الحصص مع نماذج إحصائية معقدة.

يعكف الباحثون في جامعة مونستر حاليا على التوصل لمعادلة لعالم كرة القدم بناء على إحصاءات خاصة بكرة القدم.

يستند هؤلاء الباحثون إلى ما يعرف بتصنيف إيلو العالمي لكرة القدم الذي يعطي وزنا أكبر للانتصارات ضد الفرق القوية والنجاحات التي تتحقق بجدارة وبأهداف كثيرة وذلك بخلاف القواعد التي يعتمد عليها التصنيف الأشهر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أن هذه التوقعات الرياضية لم تأخذ عناصر الفريق على وجه الدقة في الحسبان "وهناك أيضا الاستثناءات الجميلة في كرة القدم حيث يمكن أن يكسب الفريق الأضعف على الورق وربما حصل على اللقب" حسبما أوضح فريق الباحثين من مونستر.

كما أنه لم يمض وقت طويل على تعرض أساتذة التوقعات الرياضية لمفاجأة حيث لم تكن نسبة احتمال فوز البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 تتجاوز 6 في المائة وفقا لحساباتهم.